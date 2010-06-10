Трьом меткомбінатам прикрутили газ

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» обмежує газопостачання промислових підприємств, які мають значну заборгованість за спожитий енергоресурс.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що рішення ухвалене відповідно до прийнятого плану заходів щодо підвищення рівня розрахунків за газ і поліпшення платіжної дисципліни серед усіх категорій споживачів.

Компанія відзначає, що загальний борг промислових підприємств за 2008, 2009 і чотири місяці 2010 року досяг 4,9 млрд. грн. і демонструє чітку тенденцію до зростання. У 2008 р. заборгованість становила 363,9 млн. грн., у 2009 р. – 1,3 млрд. грн., а за січень-квітень 2010 р. – 1,6 млрд. грн.

Найбільшими неплатниками є підприємства металургійної промисловості, зокрема ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» (борг на 10.06.2010 р. – 304,8 млн. грн.), Дніпровський металургійний завод ім. Дзержинського (274,8 млн. грн.), ВАТ «Концерн «Стирол» (178,5 млн. грн.), ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» (151,8 млн. грн.).

Також у повідомленні зазначається, що відключення і обмеження постачання газу здійснюються, зважаючи на значну суму заборгованості підприємств за спожитий газ, низький рівень розрахунків і враховуючи небажання підприємств погашати заборгованості відповідно до встановлених графіків. Заборгованість українських споживачів, що постійно зростає, робить неможливим проведення НАК «Нафтогаз України» оплат імпортованого природного газу.

ДК «Газ України» і надалі вживатиме жорстких заходів щодо підприємств–боржників, які не забезпечують своєчасних розрахунків за спожитий природний газ і порушують договірні відносини.