Азаров привітав Путіна телеграмою

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ привітав голову Уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА з державним святом Російської Федерації - Днем Росії.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України. (УНІАН: День Росії відзначається щороку 12 червня).

"Від імені уряду України і від мене особисто прийміть найщиріші вітання з приводу державного свята Російської Федерації - Дня Росії", - йдеться в урядовій телеграмі.

М.АЗАРОВ відзначив, що в Україні всім відомо про здобутки російського уряду як у внутрішній, так і зовнішній політиці: "В Україні всім добре відомо про успіхи очолюваного Вами Уряду, про зважену зовнішню прагматичну політику, яка проводиться під Вашим керівництвом, і завдяки якій Росія впевнено просувається на шляху масштабних соціально-економічних перетворень і подальшого підвищення авторитету на міжнародній арені".

За словами українського прем’єра, український і російський народи об’єднують вікові традиції дружби й добросусідства, взаємовигідної симпатії та довіри. "Неодноразово ми разом проходили непрості випробовування, пліч-о-пліч боролися з фашизмом. Яскравим прикладом поваги до спільної історії стало проведення спільних святкових заходів з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні", - зазначив М.АЗАРОВ.

Він запевнив В.ПУТІНА, що уряд України зі свого боку докладе всіх зусиль для того, щоб українсько-російська взаємодія залишалася вагомим фактором просування наших держав на шляху прогресу. "Твердо переконаний, що тісні різносторонні зв`язки між Україною та Російською Федерацією будуть і надалі динамічно розвиватися на основі стратегічного партнерства і добросусідства, взаємної довіри та відвертого конструктивного діалогу", - заявив М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр України побажав своєму колезі і всьому російському народу міцного здоров`я, миру, щастя і добра.