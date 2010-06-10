Митниця затримала мільйон надувних кульок

Волинські митники затримали близько мільйона контрабандних надувних кульок. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Волинської митниці.

Вантаж „кульки надувні латексні різних кольорів” вагою 3,2 тонни слідував з Польщі на адресу однієї з білоруських фірм, яка займається оптовою торгівлею дитячих іграшок.

Як зазначено у повідомленні, громадянин України, який перевозив товар, звернувся до Волинської митниці із заявою про зміну митниці призначення, а саме - з Ягодинської на Волинську. Після детальної перевірки та відповіді з Брестської митниці, з’ясувалося, що товар контрабандний. Крім того, директор фірми-замовника, з яким оперативно зв’язалися білоруські митники, повідомив, що поставок такого товару на фірму раніше не було і не очікувалось.

Відтак, за фактом подання до митного оформлення документів, що містять неправдиві дані, відповідно до статті 352 Митного кодексу України, працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил. Автомобіль та вантаж затримано.

Партію кульок оцінили у майже 50 тис. грн., вантажівку - в 40 тис. грн.