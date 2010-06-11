Клюєв: не буде бар’єрів, щоб наші літаки продавати в Росії

Українські авіабудівні компанії будуть кооперуватися з російськими партнерами для спільного авіабудування та реалізації літаків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Говорячи про співпрацю з Російською Федерацією в галузі авіабудування, А.КЛЮЄВ зазначив, що, швидше за все буде, створено спільне підприємство, яке займатиметься кооперацією та реалізацією літаків в рамках «Україна - Росія - треті країни».

«Створивши таке спільне підприємство, ми об’єднаємо зусилля з виробництва літаків і з реалізації. У нас не буде бар’єрів, щоб наші літаки продавати в Росії. Взяти наші літаки плюс їхні літаки – асортимент літаків набагато більший, відповідно потужніше виходити на треті країни з цією продукцією», - підкреслив А.КЛЮЄВ.

При цьому він зазначив, що, перш за все потрібно, об’єднати зусилля всередині країни, щоб мати можливість виходити на ринки третіх країн, в тому числі й Росії, та успішно конкурувати.

«Ми маємо об’єднати зусилля всередині України, щоб разом виходити зі своєю продукцією на ринки збуту, як всередині України, так і в третіх країнах. Робити кооперацію», - сказав він.

«Гріх відмовлятися від такого потужного ринку, як Росія!», - підсумував А.КЛЮЄВ.