Мінвуглепром визначив 63 перспективних шахти

Міністерство вугільної промисловості України визначило 63 перспективних шахти, які вимагають для свого розвитку 47,3 млрд. грн. інвестицій на 5 років (до 2015 року).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр вугільної промисловості України Юрій ЯЩЕНКО 10 червня в місті Шахтарську (Донецька обл.) після наради в ДП «Шахтарськантрацит» з приводу оптимізації структури управління галуззю.

Він розповів, що керівникам вугільних підприємств, галузевим інститутам за кожною діючою шахтою було дано завдання розробити інвестиційний план, інвестиційну програму розвитку на найближчі 5 років - до 2015 року. «І за кожним підприємством були розроблені індивідуальні інвестпроекти за певними критеріями, щоб вивести кожну шахту, шахтоуправління на точку саморозвитку», - сказав Ю.ЯЩЕНКО.

За його словами, після аналізу кожного такого проекту «було визначено 63 шахти, або точки зростання», які перспективні для інвестицій. Для кожної з цих шахт, для того щоб приростити видобуток вугілля, була потрібна, відповідно до проекту, своя сума, яка після підсумовування визначилася в обсягу 47,4 млрд. грн., пояснив голова Мінвуглепрому.

Так, ці 47,3 млрд. грн. планується залучити на підприємства: Донецької області - 25,5 млрд. грн, Луганської області - 19,5 млрд. грн., Львівської області - 2,1 млрд. грн. і Волинської області - 0,2 млрд. грн.

Вже цього року на реалізацію цих проектів необхідно спрямувати 6,9 млрд. грн. (Донецькій - 3,4 млрд. грн., Луганській – 3 млрд. грн., Львівській - 0,4 млрд. грн. і Волинській - 0,1 млрд. грн.)

Ю.ЯЩЕНКО зазначив, що при реалізації цих інвестпроектів планується видобути в Україні в 2015 році 60 млн. тонн вугілля, тобто на 54% більше порівняно з 2009 роком.

Джерелами інвестицій міністр назвав, окрім держави, приватних інвесторів і банки. «Зараз ми активно працюємо з приватними інвесторами, з банками, фінансовими організаціями, щоб все ж таки ці обсяги інвестицій забезпечити», - сказав міністр. І додав, що «в Державному бюджеті розвитку на цей рік галузі відведено 2,3 млрд. грн., тоді як минулого року за всі 12 місяців було спрямовано в галузь інвестицій з держбюджету – 260 млн. грн.». Ю. ЯЩЕНКО також повідомив, що «вже попередньо є домовленість з приватними інвесторами на 1,2 млрд. грн., які вони можуть вкласти в галузь».