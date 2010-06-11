Під Києвом зберуться найкращі каскадери світу

26-27 червня у «Парку Київська Русь», у селі Копачів Обухівського району, п’ятдесят провідних каскадерів і постановників трюків з України, Росії, Латвії, Естонії, США, Канади, Великої Британії, Словаччини зберуться на фестивалі каскадерів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі благодійної організації «Слов’янський фонд».

Організатори зазначають, що серед зірок жанру екстриму будуть Улдіс ВЕЙСПАЛ (Латвія). Він покаже Сценічний рух (робота з холодною зброєю, поєдинки, сутички, єдиноборства), В`ячеслав ДУБІНІН – авто- та мототрюки (Україна), Дмитро СТЕЦЕНКО – підготовка та виконання трюків із застосуванням піротехнічних засобів і відкритого вогню (Україна), Олександр БАРАНОВ – висотно-акробатичні трюки (Санкт-Петербург).

Також під час фестивалю каскадери показуватимуть кінні трюки, трюки з піротехнічними ефектами, даватимуть майстер-класи.

Метою фестивалю є подальший розвиток професії каскадера, вдосконалення майстерності, укріплення та розвиток матеріально-технічної бази для забезпечення трюкових зйомок, впровадження та розробка нових засобів та способів страховки каскадерів та акторів, які беруть участь у трюкових зйомках.