В Україну збирається патріарх Кирил

20-28 липня в Україні з візитом перебуватиме Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ.

Як повідомляє сайт www.patriarh.in.ua, відповідно до програми, з 20 по 23 липня патріарх перебуватиме в Одесі. Зокрема, 21 липня він очолить чин освячення та літургію у Спасо-Преображенському соборі Одеси, а 22 липня візьме участь в урочистостях в оперному театрі.

З 23 по 25 або 26 липня патріарх КИРИЛ перебуватиме у Дніпропетровську, де 24 липня очолить літургію на площі перед Спасо-Преображенським собором міста.

Також патріарх побуває у Києві, де 28 липня, у день пам’яті Святого рівноапостольного князя Володимира, очолить святкову літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.