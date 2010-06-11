Метеорологи попереджають про сильну спеку й грози
14:09, 11 червня 2010Суспільство
5092 0
В окремих районах шквали 15-20 м/с
За даними Укргідрометцентру, вдень 12 червня у північних, більшості західних Вінницькій та Черкаській областях очікується сильна спека 35-37°.
Про це йдеться в переданому УНІАН штормовому попередженні.
Вдень 13 червня у західних, місцями північних та центральних областях - грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с.
12-14 червня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області надзвичайна пожежна небезпека, на решті території (крім більшості західних областей) переважатиме висока, місцями надзвичайна пожежна небезпека.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter