До Києва пригнали новий літак Януковича

Аеробус А-319-115XCJ, призначений для польотів Президента Віктора Януковича і інших вищих посадовців країни, прибув до аеропорту Бориспіль.

Як повідомляє Кореспондент з посиланням на сайт Aerovokzal, літак для перших осіб держави прибув до України в 6:00.

Раніше повідомлялося, що борт №1 прибуде до Борисполя 5-6 червня. Проте після тестового польоту виявилося близько тридцяти дрібних неполадок, у зв`язку з чим приліт затримався на декілька днів.

Аеробус А-319 повинен стати основним представницьким літаком України. У лайнері є робочий кабінет, зал засідань, зона відпочинку, кухня, відсіки для осіб супроводу, багажу. Там встановлений спецзв`язок, інша апаратура. За даними джерел в Державіаадміністрації, вартість суперлайнера склала не менше $86 млн.

Замовлення на лайнер було зроблене ще при Президентові Ющенку.