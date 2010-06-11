У Горлівці четверо осіб отруїлися грибами

У місті Горловка Донецької області четверо осіб отруїлися грибами, одна з них померла.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної адміністрації з посиланням на Головне управління МНС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, випадок отруєння був зафіксований у Горлівці, де в лікарню потерпілі звернулися о 15.49 10 червня. На жаль, чоловік, 1976 року народження, помер до прибуття карети «швидкої допомоги», зазначили у прес-службі.

Ще трьох постраждалих відразу направили в міську лікарню №2 м. Горловка: чоловіка 1955 року народження і двох жінок - 1957 і 1931 року народження. У постраждалого чоловіка стан здоров`я лікарі оцінюють, як середньої тяжкості, обидві жінки знаходяться у тяжкому стані. Причиною цього випадку отруєння стали гриби, зібрані в лісовій смузі.