4 млрд. доларів кредиту з Росії залишаються комерційною таємницею

Президент, голова правління ВАТ «Банк ВТБ» Андрій КОСТІН відмовився коментувати інформацію про надання Україні кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання УНІАН, яка сума і умови виділення Україні кредиту банком ВТБ.

«Я би від цього коментаря відмовився, тому що ми не коментуємо питання, пов`язані з клієнтами. Нехай клієнти коментують», - сказав А.КОСТІН.

Він зазначив, що банк не має права надавати інформацію по клієнту без участі останнього. «Це моя робота - інакше до мене перестануть звертатися», - пояснив він.

А.КОСТІН також повідомив, що ВТБ наразі не планує купувати банки в Україні. «Я подивився усі десять (ТОР-10 українських банків) - там нічого вартого уваги поки що немає у продажу», - заявив президент ВТБ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 16 червня, глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив про те, що Україна досягла домовленості про отримання двох кредитів по 2 млрд. дол. від російського ВТБ.

За його словами, один із цих кредитів вже надано ВТБ українському урядові на умовах повернення на фінансування дефіциту бюджету.

Він зазначив, що кредит не регулюється міждержавними угодами. На запитання журналістів, чому інформація про умови отримання кредиту є закритою, С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що кредит брався на відкритому ринку і умови його отримання зумовлені комерційною таємницею. При цьому він додав, що кредит “не лягає на державний борг”.

Другий кредит, за його словами, надається “Енергоатому” на добудову двох енергоблоків. На уточнююче запитання, чи вже отримано цей кредит, він сказав, що не володіє інформацією, чи надійшли кошти за кредитом в Україну, але підкреслив, що немає потреби одразу отримувати всю суму: кредит надходитиме по мірі необхідності – згідно з темпами добудови енергоблоків.