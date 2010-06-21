Продаж «Луганськтепловозу»: голову ФДМУ виводять на чисту воду

Зроблена головою Фонду державного майна України Олександром РЯБЧЕНКОМ в ефірі одного з телеканалів заява про те, що компанія «Мантара Холдинг», яка подала заявку на конкурс з продажу держпакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз», була проінформована про свій недопуск до участі в конкурсі за шість днів до його закінчення, не відповідає дійсності.

Про це повідомила УНІАН уповноважена особа «Мантара Холдинг» В’ячеслав ДЕРИШЕВ.

За його словами, юрист, який представляє інтереси «Мантара Холдинг», був справді присутній 8 червня на розкритті конкурсною комісією конвертів з документами компаній, що побажали взяти участь у конкурсі. Проте, сказав В.ДЕРИШЕВ, представники Фонду держмайна не надали ніякої інформації представникам «Мантара Холдинг» про те, чи була допущена чи не допущена компанія до участі в цьому конкурсі. «Все, що нам було сказано – що в разі чого ми не зможемо повторно подати на конкурс документи», - зазначив В.ДЕРИШЕВ.

Він також повідомив, що офіційне рішення Фонду держмайна, зокрема його наказ про недопуск компанії до участі в конкурсі, з`явилося лише напередодні його проведення – 14 червня. Представники «Мантара Холдинг», за його словами, були ознайомлені з цим рішення фактично вже після закінчення робочого дня – о п`ятій годині вечора 14 червня.

В.ДЕРИШЕВ також зазначив, що сьогодні його компанією розглядається можливість вимагати в суді спростування від голови ФДМУ поширеної ним інформації про своєчасне інформування «Мантара Холдинг» про її недопуск до участі в конкурсі.

Довідка УНІАН. 15 червня Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить у російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну всього на 10 млн. грн. (початкова вартість становила 400 млн. грн. - УНІАН).

Усього в конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс, - компанія "Мантара Холдинг" не була допущена ФДМУ до участі в ньому.

Ліцетатор торгів запропонував учасникам конкурсу підвищити ціну на 1 крок (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., проте учасники торгів відмовилися підвищити свої цінові пропозиції. В результаті переможцем конкурсу була визнана Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» з її початковою ціновою пропозицією 410 млн. грн.