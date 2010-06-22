Компанія "Данон" створює на півдні України молочні товариства

Молочна компанія «Данон» планує інвестувати до 1 млн. євро в створення на півдні України «молочних товариств».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії, переданому агентству УНІАН.

Повідомляється, що про запуск інноваційного проекту на підтримку дрібних сільгоспвиробників оголосили компанія «Данон» і міжнародна добродійна фундація «Хайфер Проджект Інтернешнл».

Зокрема, згідно з ідеєю проекту, декілька тисяч українських селян на півдні країни (5 регіонів) повинні об`єднатися в нові для України громадські організації – так звані «молочні товариства». У кожному – не менше 50 сімей, які займуться виробництвом, заготівлею й доставкою молока за найсучаснішими технологіями і європейськими стандартами якості. Вже до кінця поточного тижня в Херсоні будуть презентовані бізнес-плани перших 10 товариств.

Окрім фінансових інвестицій у 1 млн. євро, проект цінний своєю соціальною складовою. «Кожен член товариства, на якій би ділянці не трудився, отримує нові для себе навички, а також стабільний заробіток. Усі без винятку зацікавлені один в одному, в наданні взаємних послуг. Кожен кооператив отримує матеріальну підтримку – від ветпрепаратів і насіння для окультурення пасовищ, до великих танкерів-охолоджувачів молока, датчиків перевірки якості, доїльних апаратів тощо», - йдеться в повідомленні.