Янукович: газові свердловини поки що не дістануться ні хімікам, ні металургам
Коментар до заяви Союзу хіміків
Уряд не розглядає варіанти можливого надання хімічним підприємствам у розробку законсервованих газових свердловин.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Рівному заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.
«Таких намірів немає, таких проектів ніхто не надавав», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Прем`єр наголосив, що такі пропозиції повинні відповідати стратегії розвитку хімічної галузі і економіки загалом.
«У такому разі може виникнути питання, чому свердловини надаються лише хімічній галузі, а не металургії», - додав він.
Довідка УНІАН. Голова Союзу хіміків України Олексій ГОЛУБОВ в інтерв`ю газеті «Экономические известия» (12 березня №41) заявив, що уряд запропонував віддати хімічним підприємствам у розробку законсервовані газові свердловини з метою здешевлення ресурсу для підприємств вітчизняного хімпрому.
«Під час обговорення не була схвалена ідея стабілізації ціни на природний газ за рахунок змішування імпортного газу з газом власного видобутку. Натомість уряд запропонував віддати хімікам у розробку законсервовані непрацюючі свердловини», – сказав О.ГОЛУБОВ.
При цьому він спрогнозував, що в разі ухвалення такого рішення Кабміном хімпідприємства могли б одержувати додатковий ресурс газу за ціною 60 дол. за тис. кубометрів.
Сьогодні українські хімпідприємства одержують газ за ціною від 186 до 192 дол. за тис. кубометрів.