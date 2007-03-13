Янукович: газові свердловини поки що не дістануться ні хімікам, ні металургам

Уряд не розглядає варіанти можливого надання хімічним підприємствам у розробку законсервованих газових свердловин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Рівному заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Таких намірів немає, таких проектів ніхто не надавав», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр наголосив, що такі пропозиції повинні відповідати стратегії розвитку хімічної галузі і економіки загалом.

«У такому разі може виникнути питання, чому свердловини надаються лише хімічній галузі, а не металургії», - додав він.

Довідка УНІАН. Голова Союзу хіміків України Олексій ГОЛУБОВ в інтерв`ю газеті «Экономические известия» (12 березня №41) заявив, що уряд запропонував віддати хімічним підприємствам у розробку законсервовані газові свердловини з метою здешевлення ресурсу для підприємств вітчизняного хімпрому.

«Під час обговорення не була схвалена ідея стабілізації ціни на природний газ за рахунок змішування імпортного газу з газом власного видобутку. Натомість уряд запропонував віддати хімікам у розробку законсервовані непрацюючі свердловини», – сказав О.ГОЛУБОВ.

При цьому він спрогнозував, що в разі ухвалення такого рішення Кабміном хімпідприємства могли б одержувати додатковий ресурс газу за ціною 60 дол. за тис. кубометрів.

Сьогодні українські хімпідприємства одержують газ за ціною від 186 до 192 дол. за тис. кубометрів.