Венесуельський «Брат» отримав Гран-прі Московського кінофестивалю

Фільм "Брат" режисера Марселя РАСКІНА з Венесуели удостоєно Гран-прі 32-го Московського міжнародного кінофестивалю (ММКФ), передає РІА "Новости".

Нагороду режисерові на церемонії закриття кінофоруму ввечері 26 червня вручив голова його журі Люк БЕССОН.

Раніше стрічка М.РАСКІНА також завоювала "Слона" від журі російської кінокритики і приз глядацьких симпатій ММКФ.

Премію фестивалю за кращу жіночу роль одержала актриса Вілма ЦИБУЛКОВА, яка зіграла в стрічці "Як рай земний" чеського режисера Ірени ПАВЛАЗКОВОЇ. Приз за кращу чоловічу роль дістався Ніку ХЕЛІЛАЮ за роботу у фільмі "Албанець" німецького режисера Йоханнеса НАБЕРА.

Нагороду за кращу режисуру вручено полякові Яну Кидва БЛОНСЬКОМУ за фільм "Трояндочка". Спеціальний приз журі присудило стрічці "Албанець".

Цього року України не була представлена в конкурсній програмі ММКФ. Нагадаємо, у конкурсі 31-го Московського міжнародного кінофестивалю Україна брала участь, її представляв фільм Кіри МУРАТОВОЇ «Мелодія для катеринки». Стрічка завоювала призи за кращу жіночу роль, приз Міжнародної федерації кіноклубів як кращий фільм і приз журі ФІПРЕСИ.