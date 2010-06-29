Зсув пошкодив магістральний газогін у Чернівцях

Внаслідок активізації зсуву на вулиці Барбюса сталося пошкодження магістрального газогону. З метою недопущення витоку газу призупинено газопостачання житлового масиву на вулицях Білоруській та Узбецькій. Розвиток зсувних процесів у цьому районі активно триває.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі міської ради, на місці події працюють рятувальники та усі міські служби. Ведеться спостереження за будинками і спорудами в районі зсуву на вулиці Барбюса. Мешканців 23 будинків на цій вулиці попереджено про можливе відселення у разі виникнення загрози руйнації їхніх будівель. Мешканці одного будинку вже відселені.

Ситуація перебуває на особистому контролі міського голови Миколи Федорука, який працює на місці зсуву з оперативними службами.