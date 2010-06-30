Затримали священика, який вклеїв свої фото в паспорт померлого

У Хмельницькому затримано священика (житель Новоушицького району), який намагався передоручити автомобіль «Renault», що був оформлений на підроблений паспорт громадянина України, власник якого загинув ще у 2003 році.

Про це УНІАН повідомив начальник ВДАІ з обслуговування міста Хмельницького та АТІ УДАІ УМВС України в Хмельницькій області Валерій ВОВЧЕМИС.

За його словами, священнослужитель вклеїв власну фотокартку на першу та третю сторінку паспорта і хотів використати його з метою отримання юридичних послуг.

“В скоєному злочині священик зізнався повністю. Вищезгаданий паспорт було вилучено та направлено в НДЕКЦ при Хмельницькому МВ для дослідження”, - розповів В.ВОВЧЕМИС.