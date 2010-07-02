У Криму засуджено громадянина Росії, який шпигував на користь Китаю

Апеляційний суд Криму засудив до восьми років ув’язнення росіянина, який збирав на військовому полігоні на півострові секретну інформацію для Китаю.

Про це повідомила прес-служба кримської прокуратури.

«Збирача даних, що становили державну таємницю, спіймано на одному з кримських військових полігонів у середині липня минулого року», - йдеться в прес-релізі, переданому агентству УНІАН.

Росіянина звинувачували в скоєнні злочину, передбаченого статтею «шпигунство» Кримінального кодексу України.

Суд визнав достатніми представлені прокуратурою докази вини.