Закон про судоустрій став кращим, але не вирішено основні проблеми

Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) надіслала Міністерству юстиції України попередні зауваження щодо проекту Закону України «Про судоустрій і статус суддів», внесеного до парламенту Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту за посиланням на міністра юстиції, голову робочої групи з розробки відповідного законопроекту Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Зауваження на законопроект були підготовлені членами Венеціанської комісії Джеймсом ГАМІЛЬТОНОМ (Ірландія) та Ганною СУХОЦЬКОЮ (Польща).

Розглянувши законопроект «Про судоустрій і статус суддів», Венеціанська комісія відзначає ряд удосконалень, який зазнав проект закону у порівнянні з попереднім проектом. Зокрема – щодо посилення незалежності судової влади.

«У ряді випадків текст нового проекту є удосконаленим», - резюмується у висновку.

Відзначається як позитив передача контрольних функцій щодо Державної судової адміністрації. Вітаються запропоновані кроки для контролю за підвищенням кваліфікації суддів.

Разом з тим, Комісія звертає увагу, що, незважаючи на запроваджені удосконалення, в проекті закону залишаються невирішеними основні проблеми у системі призначення та звільнення суддів. Експерт комісії вважає «дуже проблематичною» роль у цьому процесі Верховної Ради.

*** Як повідомлялося, 3 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про судоустрій і статус суддів». Даний законопроект був зареєстрований у парламенті 31 травня 2010 року.

Раніше Венеціанська комісія поінформувала Міністерство юстиції України про те, що експертний висновок на законопроект «Про судоустрій і статус суддів», який був внесений в український парламент за ініціативи Президента України В.ЯНУКОВИЧА, планується розглянути на жовтневій сесії Венеціанської комісії.