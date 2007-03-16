У Львові депутат збив двох студентів
12:40, 16 березня 2007Суспільство
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Постраждалих госпіталізували
Депутат Львівської обласної ради скоїв наїзд на двох пішоходів.
Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Управлінні Державтоінспекції ГУ МВС України у Львівській області.
Депутат, перебуваючи за кермом власної іномарки, не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, де й скоїв наїзд на, як потім з’ясувалося, двох студентів одного з львівських вищих навчальних закладів.
За словами співрозмовника агентства, інцидент трапився сьогодні близько 2-ї год. ночі на одній з вулиць елітного мікрорайону центральної частини Львова.
Обох юнаків з переломами госпіталізовано до лікарні.
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