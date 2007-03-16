У Львові депутат збив двох студентів

Депутат Львівської обласної ради скоїв наїзд на двох пішоходів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Управлінні Державтоінспекції ГУ МВС України у Львівській області.

Депутат, перебуваючи за кермом власної іномарки, не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, де й скоїв наїзд на, як потім з’ясувалося, двох студентів одного з львівських вищих навчальних закладів.

За словами співрозмовника агентства, інцидент трапився сьогодні близько 2-ї год. ночі на одній з вулиць елітного мікрорайону центральної частини Львова.

Обох юнаків з переломами госпіталізовано до лікарні.