У законі про Крим передбачені пільги для інвесторів

Криму може бути присвоєний статус території пріоритетного розвитку.

Як повідомили перший віце-прем`єр Андрій Клюєв і голова Ради міністрів Криму Василь Джарти, це передбачає проект закону "Про Автономну республіку Крим", який розробляє уряд спільно з органами влади автономії.

"Статус ТПР означає, що на даній території функціонує особливий, сприятливий для розвитку та інвестицій економіко-правовий режим, і, в тому числі, податкові пільги для інвесторів", - йдеться у повідомленні прес-служби Ради міністрів Криму.

"У цьому законі прописується низка пріоритетів: які галузі економіки необхідно розвивати в Криму. Відповідно з пріоритетними напрямками інвесторам будуть надаватися певні податкові пільги", - наводить слова Клюєва Українська правда.

У свою чергу, Джарти заявив, що закон "Про Автономну республіку Крим", який розробляється за дорученням президента Віктора Януковича, Верховна Рада, ймовірно, розгляне вже на початку осені цього року.

"Ми хочемо надати певні пільги стратегічним інвесторам у таких пріоритетних і перспективних кримських галузях, як санаторно-курортне лікування, рекреація та туризм, сільське господарство, альтернативна енергетика", - зазначив Джарти.

Він повідомив також, що Крим готується до проведення земельних аукціонів, які будуть проходити, в тому числі, у вигляді "електронних торгів".

"Ми прагнемо пропонувати для оренди або приватизації не ділянки землі, а інвестиційні майданчики під конкретні інвестиційні проекти", - підкреслив Джарти.