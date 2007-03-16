Міліція взяла в облогу місце зустрічі Луценка з виборцями

У Харкові на майдані Рози Люксембург, де лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО та народні депутати Давид ЖВАНІЯ і Микола КАТЕРИНЧУК проводитимуть зустріч з виборцями та мітинг, правоохоронні органи вживають безпрецедентні заходи безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, на майдані присутні близько тисячі міліціонерів, які поділили майдан на сектори та виставили правоохоронців у ланцюг по всьому периметру майдану.

Харків’яни, які збираються на мітинг, що розпочнеться о 17.00, висловлюють обурення з приводу того, захід перенесено з майдану Свободи на невеличку площу Рози Люксембург, яка з усіх сторін оточена автотранспортними магістралями.

На площу вже прибув Д.ЖВАНІЯ та губернатор Харківщини Арсен АВАКОВ.

М.КАТЕРИНЧУК та Ю.ЛУЦЕНКО перебувають поки що в районі майдану Свободи і з’являться на місці проведення мітингу перед його початком.