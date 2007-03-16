Запорізька податкова заставить платити податки... з хабарів

Співробітники підрозділів Державної податкової адміністрації України в Запорізькій області почали збирати податки з хабарників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПАУ в Запорізькій області, рішення про стягнення податків з громадян, викритих в отриманні хабара, було прийняте у повній відповідності з вимогами чинного українського законодавства.

За даними прес-служби, згідно із Законом України "Про податок з доходів фізосіб" хабар у сумі, доведеній звинувачувальним вироком суду, визначений як стаття доходу (пункт 4.2.16) і оподатковується незалежно від міри покарання, визначеної судом.

Запорізьке облуправління ДПАУ розіслало по всіх районних інспекціях завдання взяти в судах копії всіх судових вироків хабарникам. «В результаті даної роботи в список жителів Запорізької області, зобов`язаних сплатити податок із суми доходу у вигляді хабара, потрапили 44 чоловіки", - розповіли в прес-службі.

За даними прес-служби, велика частина хабарників - посадовці: медпрацівники, співробітники військкоматів, санітарно-епідемічної служби, виробництва і комунальної сфери.

Сума хабара, з яким вони мають в строк до 31 березня сплатити 13%-й прибутковий податок, коливається від 200 грн. до 3 тис. дол.

"Близько половини всіх засуджених хабарників вже заповнили декларацію про доходи і сплатили необхідні суми", - повідомили в прес-службі ДПАУ в Запорізькій області.