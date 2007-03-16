НСНУ: влада Харкова перевершила «завоювання» затхлої епохи Кучми

Дії міської влади Харкова суперечать Конституції України, яка передбачає свободу зібрань громадян. З такою заявою виступила харківська регіональна організація політичної партії «Народний Союз «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, текст заяви наразі роздають у Харкові громадянам, які прийшли на площу Рози Люксембург для зустрічі з народними депутатами України та лідером громадянського руху «Народна самооборона» Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

У заяві наголошується, що останні події в Харкові, «де цинічними діями харківського міськвиконкому на чолі з “регіоналом” ДОБКІНИМ та всілякими комбінаціями їх політичних маріонеток (соціалістів-комуністів) і контрольованих КЕРНЕСОМ судів було заборонено ставити сцену на Площі Свободи для проведення мирної зустрічі Ю.ЛУЦЕНКА та народних депутатів України з харків’янами, перевершили «завоювання» затхлої епохи Кучми».

Таким чином, констатує регіональна організація НСНУ, в Харкові з приходом до влади Михайла ДОБКІНА і Геннадія КЕРНЕСА (секретар міської ради - УНІАН) «реанімувалась ера дій «поза законом», або ще гірше, знову почалась дія кримінальних законів епохи Кучми», проти яких харків’яни повстали у 2004 році на харківському майдані.

Регіональна організація НСНУ звернулась до всіх жителів міста з призовом дати відсіч подальшому наступу на демократію в Харкові та не дозволити керівництву міськради вирішувати, що дивитися, які газети читати і кого слухати людям.

Як повідомляв УНІАН, учора харківська міська влада не дозволила проводити на майдані Свободи мітинг громадянського руху “Народна самооборона”, а також зустріч народних депутатів з виборцями. Проведення цієї акцію було перенесено на площу Рози Люксембург