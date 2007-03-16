Чорноморський суднобудівний завод запрошує ЗМІ на спуск нового судна

21 березня 2007 року о 12.00 на ГАХК «Чорноморський суднобудівний завод» у м. Миколаїв, відбудеться урочиста церемонія спуску на воду нового судна. У зв`язку з цією подією запрошуємо зацікавлені ЗМІ і журналістів у прес-тур. Проїзд і харчування за рахунок запрошуючої сторони. Збір 20 березня 2007 року о 23.30 перед будинком Інформаційного агентства УНІАН. Для участі в прес-турі потрібна акредитація. Телефон для акредитації 8 050 623 58 28.