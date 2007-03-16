Як правильно віддати борги СРСР українським громадянам

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що проблему знецінених радянських заощаджень вирішувати треба, але не створюючи дефіциту державного бюджету. Про це йдеться у заяві представника Президента в парламенті Романа ЗВАРИЧА, розміщеній на офіційному сайті глави держави.

Він, зокрема, нагадав, що 16 березня народні депутати не змогли подолати вето Президента на Закон України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України». Цим документом передбачалося відшкодовувати знецінені радянські вклади за рахунок коштів, які не були передбачені в цьогорічному бюджеті держави. Саме тому, наголосив Р.ЗВАРИЧ, Президент і не підписав цей документ.

За словами Р.ЗВАРИЧА, сьогодні Президент направив лист Кабінету Міністрів з пропозицією упродовж двох тижнів внести до Верховної Ради новий законопроект про державні гарантії відновлення знецінених заощаджень. При цьому наголошується, що цей документ має бути підкріплений реальними бюджетними ресурсами. Одночасно до парламенту має бути поданий проект закону про зміни до держбюджету-2007.

Як повідомив Р.ЗВАРИЧ, Президент упевнений, що прийняття закону, який передбачав би реальний механізм повернення знецінених радянських вкладів нашим громадянам, є проблемою, яка потребує невідкладного рішення. Відтак, В.ЮЩЕНКО гарантує, що негайно введе його у дію у разі виконання всіх викладених умов.

За словами Р.ЗВАРИЧА, якщо уряд зволікатиме з поданням такого законопроекту до парламенту, В.ЮЩЕНКО скористається своєю законодавчою ініціативою і внесе на розгляд народних депутатів власний проект такого закону.