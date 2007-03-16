Підземний страйк на шахті імені газети «Известия» досягла мети

Сьогодні після 15 години були виведені на поверхню усі гірники, які брали участь в акції протесту на шахті імені «Известий» та «Княгинінська» (ДП «Донбасантрацит», м.Красний Луч, Луганська обл.).

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив голова Краснолуцької міської організації Незалежної профспілки гірників України Олександр БАГДАСАРЯН.

За його словами, гірники припинили акцію протесту, оскільки міністр вугільної промисловості підписав наказ про приведення з 1 квітня тарифних ставок у відповідність до мінімальної зарплати 400 грн.

О.БАГДАСАРЯН також повідомив, що шахтарські проблеми будуть предметом обговорення на нараді у Луганську за участі Президента України Віктора ЮЩЕНКА, яку заплановано на кінець березня.

Як повідомляв УНІАН. 2 березня гірники двох шахт ДП «Донбасантрацит» (м.Красний Луч, Луганська обл.) розпочали сьогодні страйк.

Після першої зміни на шахті імені газети «Известия» не піднялися на поверхню 8 гірняків, а на шахті «Княгинінська» - 5. Гірники вимагали приведення тарифних ставок у відповідність до мінімальної зарплати (400 грн.).

Після другої зміни до них приєдналися ще троє шахтарів: двоє на шахті «Известия» і один на «Княгинінській».