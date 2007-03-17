Удвічі зменшити кількість чиновників у ЖЕКах

Мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ планує вдвічі зменшити кількість чиновників у ЖЕКах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАТКОВСЬКИЙ повідомив журналістам після урочистих зборів працівників УЖКГ Полтави, присвячених професійному святу комунальників.

“Так у свято говорити мабуть не можна, але сьогодні багато людей, які займаються документами, збирають гроші, контролюють оплату платежів. Я думаю, перша реорганізація, яку ми проводитимемо, зменшить удвічі кількість апарату, але в жодному разі не зменшиться кількість робочих спеціальностей», - сказав А.МАТКОВСЬКИЙ і додав: «Якщо кожному з них дати мітлу і їм вийти на вулицю, то місто стало б чистішим”.