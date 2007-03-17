Щоб стати справді європейською, Україні вистачить 10 років

Заступник Глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ переконаний, що для України є абсолютно реальним упродовж десяти років вийти на повномасштабну імплементацію Копенгагенських критеріїв. Про це він сказав журналістам, коментуючи статтю Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Реалістичний Київ», опубліковану вчора у “Wall Street Journal”.

На переконання О.ЧАЛОГО, в частині виконання політичних критеріїв – рівень демократії, рівень розвитку громадянського суспільства – Україна практично досягла Копенгагенських критеріїв. „У нас на сьогодні найбільш серйозні виклики - це реформування правової системи, і перш за все – судової системи, це вихід на відповідні критерії захисту довкілля, на критерії транспарентності економіки, боротьби з корупцією”, - сказав він, додавши, що він вважає, що у України є всі можливості за 10 років вийти на ці критерії.

Розповідаючи про суть політики „нового реалізму”, О.ЧАЛИЙ зазначив, що Україна, по-перше, фіксує європейську перспективу в змісті майбутньої угоди між Україною і ЄС, по-друге, Україна в односторонньому порядку бере на себе зобов’язання виконувати Копенгагенські критерії. „І, третє, головні наголоси в нашій євроінтеграційній політиці ми переносимо з бюрократичного рівня на неурядовий рівень, тому що саме європейське, громадянське суспільство і європейські політичні партії є ключовими інструментами підтримки нашої реальної інтеграції в європейській союз”, - наголосив він.

Говорячи про ініційовану Президентом України групу «вчених мужів», О.ЧАЛИЙ зауважив, що сьогодні йдуть відповідні консультації. Він прогнозує, що впродовж місяця – півтора така група буде сформована.

На питання, хто може увійти до цієї групи, наприклад, екс-Президент Польщі Лех ВАЛЕНСА, О.ЧАЛИЙ відповів: „чом би й ні?”. За його словами, це не можуть бути діючі політики. „Діючі політики, на жаль, мають мало часу і пов’язані зі своїм офіційним статусом. А нам потрібні ті авторитетні політики, які на сьогодні репрезентують суспільну, громадську думку Європи і ЄС”, - зазначив він.

Як повідомлялося, 16 березня В.ЮЩЕНКО розповів у своїй статті «Реалістичний Київ», опублікованій у “Wall Street Journal”, про плани України успішно виконати всі вимоги набуття членства в Європейському Союзі за наступні десять років.

«Єдиним можливим для нас шляхом є взяття відповідальності за нашу власну долю через впровадження змін і практичних кроків, необхідних для перетворення України на сучасне та успішне європейське суспільство», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що в разі необхідності, Україна пройде цей шлях самотужки, однак сподівається на доброзичливість та підтримку своїх друзів у всій Європі. Оскільки на сьогодні Україна не може розраховувати на підтримку як країна, що офіційно має перспективу членства, Президент висловив пропозицію надати таку підтримку в рамках Ради «вчених мужів». До неї увійдуть політики та посадовці інституцій ЄС і країн-членів, які мають досвід керування процесом розширення Євросоюзу.