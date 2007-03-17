Про наміри України в питаннях ядерного тероризму повідомив держдеп США

Держдепартамент США повідомив про намір України приєднатися до Глобальної ініціативи щодо боротьби з актами ядерного тероризму.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, в поширеному прес-службою держдепартаменту повідомленні наголошується, що на Другій зустрічі держав-партнерів з Ініціативи, яка відбулася в лютому в Анкарі (Туреччина), "наголошувалась важливість розширення кола її учасників на основі приєднання країн, які є прихильниками боротьбі з ядерним тероризмом і схвалюють Заяву про принципи", ухвалену на 1-й зустрічі в жовтні минулого року в Рабаті (Марокко).

"Україна - перша країна, яка заявила про прихильність цілям Глобальної ініціативи, - наголосив держдепартамент. - Усіх нинішніх і майбутніх партнерів з Ініціативи закликають до залучення нових учасників до своєї діяльності після отримання Сполученими Штатами або Росією письмової згоди цих нових учасників дотримуватись положень Заяви про принципи".

У повідомленні зазначається, що "Україна і всі решта нинішні і майбутні держави-партнери проведуть чергову зустріч у Казахстані в червні". На ній буде розглянуто, якого досягнуто прогресу в реалізації цілей Ініціативи. Цілями Ініціативи є вдосконалення обліку, контролю і захисту ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, зміцнення фізичної безпеки ядерних об`єктів і припинення незаконного обігу ядерних матеріалів.