Троє розстріляні з автоматів у ”Тойоті-Лендкрузер” під Києвом
12:28, 17 березня 2007Суспільство
2019
Порушено кримінальну справу
16 березня близько 21.00 в Київській області на Обухівській трасі поблизу села Плюти було обстріляно з автоматичної зброї автомобіль "Тойота-Лендкрузер”, в якому перебували троє чоловіків.
Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС в Київській області, всі троє загинули на місці пригоди.
Особи загиблих встановлено, в тім хто вони в міліції поки що не повідомили.
На місці трагедії також виявлено велику кількість стріляних гільз. За даним фактом порушено кримінальну справу, ведеться слідство.
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