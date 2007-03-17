Троє розстріляні з автоматів у ”Тойоті-Лендкрузер” під Києвом

16 березня близько 21.00 в Київській області на Обухівській трасі поблизу села Плюти було обстріляно з автоматичної зброї автомобіль "Тойота-Лендкрузер”, в якому перебували троє чоловіків.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС в Київській області, всі троє загинули на місці пригоди.

Особи загиблих встановлено, в тім хто вони в міліції поки що не повідомили.

На місці трагедії також виявлено велику кількість стріляних гільз. За даним фактом порушено кримінальну справу, ведеться слідство.