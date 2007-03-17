Кількість загиблих при аварії Ту-134 в Самарі зросла до семи

Мінтранс РФ назвав попередні версії причини катастрофи Ту-134 в аеропорту Самари, в результаті якої загинули семеро людей, повідомляє РІА Новости.

Як основні версії події розглядаються: складні метеоумови в районі аеропорту Самари, технічна несправність літака і помилка екіпажа. Не виключається сукупність причин.

У районі аварії були дуже погані метеоумови - сильний туман, зазначив представник Мінтрансу. Крім того, за його словами, не можна виключати й технічну несправність - відмову шасі або іншого агрегату літака. "Практично всі Ту-134 відлітали граничні терміни своєї експлуатації", - наголосив він, нагадавши, що Мінтранс рекомендував російським пасажирським авіакомпаніям в найближчі п`ять років відмовитися від використання цієї моделі.

Представник Мінтрансу не виключив, що причиною могла бути помилка пілотів Ту-134. Проте, додав він встановити, винен чи ні в катастрофі екіпаж літака, буде можливо сказати тільки після проведення повного розслідування.

Літак Ту-134 авіакомпанії Utair у суботу близько 09:40 зазнав аварії при посадці в аеропорту Самари "Курумоч". На борту літака, що виконував рейс 471 Сургут-Самара-Бєлгород, повідомила прес-служба Utair, перебували 50 пасажирів і 7 членів екіпажа.

В офіційній заяві, поширеній авіакомпанією, повідомляється, що сім пасажирів загинули, 13 одержали травми, 31 пасажир не постраждав.