Надзвичайна ситуація на греблі озера Сасик-Сиваш (космічний знімок)

У Криму рятувальники вже п`ятий день ліквідовують надзвичайну ситуацію природного характеру: укріплюють греблю озера Сасик-Сиваш, розташованого в Сакському районі автономії неподалік від Євпаторії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, напередодні на озері було ліквідовано більше 34 місць підмивом греблі загальною довжиною близько 350-400 метрів. Висота хвилі станом на вчорашній вечір становила 0,2 м, перепад рівнів води між південним і північним озерами - 1,6 м. Сьогодні вранці роботи на греблі були продовжені.

На місці ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру працює 62 чол. (при цьому в укріпленні греблі задіяні не тільки сакські рятувальники і різні фахівці, але й рятувальники з Євпаторії та Красноперекопського району АРК) і 15 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, в озері Сасик-Сиваш періодично підвищується рівень води, через що подтопленими можуть опинитися довколишні села в Сакському районі, а також околиці Євпаторії. Наприкінці січня кримські рятувальники направили звернення до МНС з проханням визнати невирішеною надзвичайну ситуацію на озері. За даними кримських рятувальників, незважаючи на всі виконані заходи, необхідні ще чималі кошти для відновлення розділової греблі, а також для будівництва гідротехнічних споруд, які відкачували б прісну воду, зменшуючи тим самим тиск на греблю.

13 березня у зв`язку з погіршенням погодних умов (посилення вітру і дощу) на тілі розділової греблі озера Сасик-Сиваш утворилися промоїни. З метою недопущення подальшого розвитку надзвичайної ситуації почалися роботи з укріплення найбільш небезпечних ділянок греблі. Було організовано цілодобовий моніторинг стану рівня води в північній частині озера і нарощування обсягі укріплювального матеріалу (мішків з піском).