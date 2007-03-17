Ющенко написав Януковичу сердитого листа про зарплату

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав лист прем`єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ, у якому наголошує, що аналіз стану погашення заборгованості із заробітної плати працівникам свідчить про недостатню ефективність впливу здійснюваних урядом заходів у цій сфері.

Про це повідомляє Офіційне Інтернет-представництво глави держави.

«Загальна сума боргу із заробітної плати за останній місяць зросла на 11 відсотків і становить майже 895 млн. гривень», – наголошується у листі.

Особливе занепокоєння, підкреслює Президент, викликає зростання на 35 відсотків боргів державних підприємств, обсяги яких становлять понад третину загальної заборгованості. «За останні два місяці на підприємствах безпосередньо підпорядкованих Мінпаливенерго заборгованість зросла на 26 відсотків, а Мінпромполітики – більш як у півтора раза», – наголосив В.ЮЩЕНКО. Кількість працівників, які своєчасно не отримують заробітну плату, тільки за останній місяць зросла у півтора раза і становить 253 тис. осіб.

За словами глави держави, зменшення боргів економічно-активних підприємств спостерігається лише у трьох регіонах України.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що такий стан справ свідчить «про відсутність дієвих правових, економічних та організаційних механізмів розв`язання цієї у першу чергу моральної проблеми».

«Незадовільною також є фінансово-платіжна дисципліна як органів виконавчої влади із взятих на себе зобов`язань, так і суб`єктів господарювання щодо взаєморозрахунків між ними. Неефективним залишається управління підприємствами державної та комунальної власності», – підкреслює глава держави.

Президент переконаний, що забезпечення конституційного права працівників на своєчасне одержання заробітної плати «є справою честі керівників органів державної влади».

З огляду на важливе суспільне значення питання В.ЮЩЕНКО пропонує розглянути його на черговому розширеному засіданні Кабінету міністрів України за участю представників Генеральної прокуратури України, інших органів державного нагляду і контролю, всеукраїнських об`єднань професійних спілок та організацій роботодавців і вжити відповідних заходів.