Мороз: тут щось інше криється

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ категорично заявляє про неможливість відставки Василя ЦУШКА з посади міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи вимоги опозиції щодо відставки Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генпрокурора України та В.ЦУШКА з посади міністра внутрішніх справ України.

«Відносно міністра внутрішніх справ, ніяких сумнівів немає в тому, що він працюватиме і працюватиме тривалий час», - сказав О.МОРОЗ і зазначив, що якщо опозиція буде користуватися законодавством України і здійснюватиме процедуру відставки генпрокурора і міністра внутрішніх справ «то нехай користується».

При цьому О.МОРОЗ висловив здивування з приводу заяв опозиції про відставку О.МЕДВЕДЬКА з посади генпрокурора. Він нагадав, що цю кандидатуру вносив Президент України Віктор ЮЩЕНКО. При цьому О.МОРОЗ зазначив, що фракція СПУ в свій час не голосувала за цю кандидатуру «з політичних міркувань».

О.МОРОЗ зазначив, що «тепер мало не в докір ставиться нам те, що Верховна Рада не робить обструкцію генеральному прокурору». За його словами, «тут щось інше криється».

Окрім того, О.МОРОЗ наголошує, що не може бути в опозиції ніяких претензій до міністра внутрішніх справ України В.ЦУШКА. За його словами, хіба що міністра треба знімати з посади через те, що «один з депутатів побив автоінспектора» (йдеться про інцидент в Черкасах з народним депутатом з фракції БЮТ Павлом КОСТЕНКО – УНІАН).

«На всі ці речі, заяви дивлюсь спокійно», - наголосив О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня фракції БЮТ і “Наша Україна” прийняли рішення не брати участі у пленарних засіданнях ВР, доки коаліція не виконає 17 вимог опозиції.

Серед цих вимог - звільнення з посад міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА і генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.