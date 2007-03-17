Розстріляні на Обухівській трасі, можливо, були професійними рейдерами

Слідство розглядає кілька версії розстрілу в автомобілі “Тойота-Лендкрузер” трьох чоловіків, що сталося в п’ятницю (16 березня) ввечері на Обухівській трасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на першій прес-конференції міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив заступник міністра Микола КУП’ЯНСЬКИЙ.

За словами заступника міністра, в тому числі слідство не виключає версію, що трагедія пов’язана з конфліктною ситуацією навколо відомого дніпропетровського ринку «Озерка».

М.КУП’ЯНСЬКИЙ також зазначив, що проводиться співставлення цього злочину із вбивством в жовтні минулого року директора вказаного ринку В.Воробйова.

За словами заступника міністра, при огляді місця події (повідомлення про злочин надійшло до міліції о 20.50 16 березня) було виявлено автомобіль “Тойота-Лендкрузер”, який своєю передньою частиною вперся у мікроавтобус «Соболь», що перекрив йому рух, вилучено велику кількість стріляних гільз. До ранку було встановлено особи двох загиблих та згодом ідентифіковано третього загиблого.

При цьому М.КУП’ЯНСЬКИЙ зазначив, що двоє вбитих є уродженцями Дніпропетровська і є на сьогодні громадянами Російської Федерації, мешканцями Москви.

Також заступник міністра сказав, що один з вбитих затримувався співробітниками міліції під час спроби силового захоплення ринку «Озерка».

За його словами, наразі створено слідчо-оперативну групу, проводиться розслідування зі встановлення причин та обставин злочину.

Як повідомляв УНІАН, в Київській області на Обухівській трасі поблизу села Плюти було обстріляно з автоматичної зброї автомобіль "Тойота-Лендкрузер”, в якому перебували 3 чоловіків.

Довідка УНІАН. 30 жовтня 2006 р. була здійснена спроба силового захоплення ринку "Озерка". За фактом збройного нападу було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, здійснене групою осіб із застосуванням зброї).

Суд Індустріального району Дніпропетровська дав санкцію на арешт призвідників захоплення ринку. Їхні дії кваліфіковано як створення організованого злочинного угруповання.

Виходячи з перших свідчень, які дали підозрювані, за останніми подіями навколо «Озерки» стоїть російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН і один із колишніх директорів ринку, який зараз теж є громадянином Росії.

Зараз Дніпропетровський центральний ринок «Озерка» належить державі.

За інформацією ЗМІ, кілька разів ринок під свій контроль намагався взяти М.КУРОЧКІН, якого українські правоохоронні органи оголосили в міжнародний розшук за здійснення ряду злочинів на території України. 20 листопада М.КУРОЧКІН був затриманий в аеропорту “Бориспіль”.

Голова правління ВАТ "Дніпропетровський центральний ринок", громадянин РФ В.Воробйов був застрелений в ніч на 16 грудня в Дніпропетровську. Міліція вважає головною версією вбивства бізнес-інтереси.

22 грудня представники КП "Центральний ринок" (м. Дніпропетровськ) і ВАТ "Дніпропетровський центральний ринок" заявили, що господарський конфлікт навколо "Озерки" вирішено в ході переговорів зацікавлених сторін, їх принципові домовленості на даний момент оформляються юридично.