Відомий російський художник загинув у ДТП

Помер відомий художник-графік Іларіон Голіцин, повідомляє у суботу радіостанція "Эхо Москвы".

Як розповіли журналістам колеги покійного, Голіцин став жертвою дорожньо-транспортної пригоди, обставини якої не встановлені. До того, як родичі виявили тіло Голіцина в одному з московських моргів, художник кілька днів вважався зниклим без вісті.

Прощання з Іларіоном Голіциним відбудеться 18 березня, в церкві Іллі Обиденського о 12:00, повідомляє "Эхо Москвы".

Іларіон Голіцин, який народився 20 травня 1928 року, був одним з найбільш відомих московських художників-графіків другої половини XX століття. Твори Голіцина є в Третьяковській галереї та Музеї образотворчих мистецтв імені Пушкіна, Російському музеї в Санкт-Петербурзі та інших найбільших державних і приватних російських і закордонних колекціях.

Народний художник, дійсний член Російської академії мистецтв і член її президії Іларіон Володимирович ГОЛІЦИН, глава великої сімейної династії художників - нащадок роду, який бере початок з XIV століття від великого князя Гедімінаса. Прапрадід і прадід художника - губернатори Москви. Прапрабабка за материнською лінією - легендарна актриса-кріпачка Параска Жемчугова. Батько, князь Володимир Михайлович Голіцин малював "Вікна РОСТа", був художником-декоратором, ілюстратором, в 1943 році помер в ув`язненні, звинувачений в "антирадянській агітації".

За матеріалами Ленты.ру і газети "Культура"