Глава Меджлісу пов`язує масову бійку в Судаку з майбутніми виборами Курултаю

Глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЬОВ пов`язує недавню масову бійку в Судаку між кримськими татарами, в результаті якої були госпіталізовані дві особи, з майбутніми виборами делегатів V Курултаю (національного з`їзду).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Меджлісу.

На думку М.ДЖЕМІЛЬОВА, загострення стосунків між кримськими татарами в Судаку "здебільшого пов`язане з майбутніми виборами делегатів V Курултаю". Водночас глава Меджлісу вважає, що "мер Судака Андрій ДЕМЕНТЬЄВ намагається грати на суперечностях, коли, забирає земельну ділянку в одного кримського татарина і передає його іншому нашому співвітчизнику". "На жаль, це йому іноді вдається, а деякі наші співвітчизники за емоціями не помічають цю гру", - зазначив лідер Меджлісу.

Він повідомив, що під час своєї поїздки до Судака "почув багато неприємних слів з боку однієї конфліктної сторони щодо іншої і навпаки". "Подібні негативні слова і дії принесуть лише шкоду нашому народу. Якщо одна сторона говорить або має намір зробити щось негативне, то, природно, і друга готуватиметься до подібного. Це тупиковий шлях вирішення проблеми", - підкреслив голова Меджлісу. На думку М.ДЖЕМІЛЬОВА, конфліктуючим сторонам в Судаку потрібно шляхом переговорів вирішувати існуючі в регіоні проблеми.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня стартувала кампанія з виборів делегатів V Курултаю кримськотатарського народу. Наразі в регіонах автономії проходять збори, на яких формуються місцеві виборчі комісії.

За інформацією кримських ЗМІ, 10 березня в Судаку між кількома депутатами Судакського міськради з фракції "Курултай-Рух" стався конфлікт, який потім переріс в масову бійку за участю родичів і знайомих. За інформацією начальника Судакського міськвідділу міліції, поширеної в ЗМІ, під час бійки були застосовані ножі, внаслідок чого дві особи були госпіталізовані з ножовими пораненнями. Бійку вдалося вгамувати, проте вже увечері її учасники зібралися на стихійні збори і деякі "гарячі голови" почали закликати "до самоправних дій". Втручання муфтія мусульман Криму, представників кримськотатарського населення, прокуратури і міліції Судака допомогло зняти напругу. За даним фактом прокуратурою Судака порушено кримінальну справу за ознаками статті 296, частини 4 УК України ("хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї").