Хто, скільки і чому заробляє на автономерах і бланках водійських прав

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО стверджує, що приватні фірми, з якими попередні керівники МВС уклали договори на випуск номерів для автомобілів і бланків посвідчень водія щомісячно одержують близько 70 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні під час селекторної наради з керівництвом обласних управлінь внутрішніх справ.

"У нас багато див коїться навколо нашої міліції - навколо нашого МВС. Так, всі номери у нас на ДАІ виробляють приватні структури і, до речі, 40 мільйонів в місяць одержують за виробництво цих номерів. За виробництво посвідчень водія і всього іншого - ще близько 30 млн. грн. Разом - 70 млн. навколо нашого міністерства" - заявив В. ЦУШКО.

За його словами в інших країнах, зокрема в Білорусі, всі послуги з виробництва номерів і бланків посвідчень виробляє державне підприємство і гроші йдуть до бюджету, проте в Україні організувати це аналогічним чином на сьогодні неможливо.

"Ці фірми вже забезпечили себе від розриву договору з нами на 5 років вперед рішеннями судів", - пояснив В.ЦУШКО, заявивши при цьому, що "вихід з цієї ситуації ми знайдемо".