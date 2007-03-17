Цушко про Луценка, СБУ, ТО, комерцію, корупцію та організовану злочинність

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО дав свою першу прес-конференцію - за підсумками 100 днів роботи на посаді

Про “Марш справедливості” Луценка

Міністр закликає українців утриматись від проведення масових акцій, зокрема від участі в «Марші справедливості » на Київ, який планує організувати його попередник на цій посаді, лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО.

За словами В.ЦУШКА, сьогодні на селекторній нараді він дав доручення своїм заступникам, щоб кожен дільничний отримавши інформацію про осіб, які готові йти на Київ «Маршем справедливості », і провели з такими особами роз’яснювальну роботу.

На думку В.ЦУШКА, протести можуть призвести до ескалації напруженості в країні, яка в свою чергу «може призвести до серйозних наслідків».

Як зазначив міністр, за інформацією, якою володіє МВС, до вказаного маршу “притягуються студенти та учні профтехучилищ, яким пропонується за це по 25 дол.” Коментуючи наміри проведення цієї акції В.ЦУШКО сказав: «у нас іде весняне загострення політичної шизофренії».

Говорячи про навчання, які були проведені кілька тижнів тому внутрішніми військами під Києвом, міністр зазначив, що ці навчання були планові.

Крім того, він сказав, що в разі проведення “маршу на Київ” “міліція готується до найгіршого».

«Але хочу попередити, що не треба сюди приїжджати, спеціально набирати неповнолітніх, якщо почнуться силові протистояння, щоб кинути їх вперед… Не треба розхитувати країну», - сказав В.ЦУШКО. «Я звертаюсь до всіх, чим менше в Київ приїде, тим швидше наші політики тут домовляться», - додав міністр.

Продовжуючи тему В.ЦУШКО висловив своє переконання, що в разі проведення “Маршу справедливості” «у нас буде катастрофа”. “Вже 2004 рік не повториться. Міліція готується до найгіршого. Я не хочу, щоб це відбулося! І ради чого?», - запитав В.ЦУШКО.

При цьому він, звертаючись до журналістів запевнив: «відкритість МВС я вам гарантую. Ті розводи (мається на увазі на патрулюваннях) на Хрещатику - це моя ідея. Я не знав, що її так інтерпретують… відразу сприйняли – ЦУШКО бряцає зброєю і м’язи напружує. Яка зброя? Які м’язи?».

Як повідомляв УНІАН, 23 січня ініціатор руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО розпочав тур областями України для створення на місцях ініціативних груп та організаційних комітетів руху. 27 січня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що після створення регіональних осередків «Народної самооборони» навесні заплановано провести «Марш справедливості» на Київ. Він розповів, що для обговорення організації маршу зустрічався з представниками усіх політичних сил, крім Партії регіонів, Соціалістичної та Комуністичної партій. Про освіту Рудьковського Прокуратура Чернігівської області доручила органам внутрішніх справ перевірити інформацію, що з’явилась останнім часом щодо документів про освіту міністра транспорту та зв’язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

«Прокуратурою Чернігівської області дано доручення перевірки і наші співробітники це виконують», - сказав міністр МВС України Василь ЦУШКО.

Як повідомлялося, 13 березня газета «Україна молода» в статті "Проффесор-2" написала про те, що міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ неодноразово фальсифікував свої біографічні дані і має підроблені документи про вищу освіту.

Про своїх заступників Василь ЦУШКО стверджує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтвердив легітимність призначення урядом заступників міністра МВС.

«Президент відмінив всі свої укази про призупинення дій постанови уряду (щодо призначення заступників міністра МВС – УНІАН), - сказав В.ЦУШКО. При цьому він зазначив, що відповідний указ за №205 Президент видав 14 березня 2007 року. І таким чином, зауважив В.ЦУШКО, всі заступники працюють законно.

Про низький рейтинг, специфіку і контакт

Міністр пояснює свій низький, за даними соцопитувань, рейтинг довіри серед населення малим терміном роботи на посаді керівника відомства.

«Як можна мені довіряти, недовіряти, якщо мене не знають. Я не встиг ще зробити нічого поганого і не дуже багато хорошого, а мене вже «у відставку відправляють»», - сказав В.ЦУШКО.

В той же час він переконаний в тому, що «коли іде оцінка населенням (діяльності МВС – УНІАН) тоді піде рівень довіри. Це все наживне». При цьому він додав, що «не збирається працювати на піар».

Говорячи про те, наскільки йому вдалося зрозуміти специфіку роботи МВС за 100 днів роботи на посаді, В.ЦУШКО сказав: «так я цивільна людина і не стану міліціонером, не стану криміналістом. Та й не потрібно це… Сказати, що у всьому розібрався? Та ні ж!» Натомість він переконаний, що головним його завданням має залишатися «управлінське завдання».

При цьому він зазначив, що завжди в своєму житті працював за принципом колегіальності. За його словами, на засіданнях в МВС відбувається «бурхливе обговорення, але після прийняття рішення - я авторитарний керівник вимагаю його виконання».

В.ЦУШКО також зазначив, що під час роботи на посаді йому вдалося налагодити «контакт» практично зі всіма силовими відомствами.

На переконання В.ЦУШКА, до моменту його призначення на посаду міністра внутрішніх справ, «правоохоронна система працювала “з розчепіреними” пальцями, а треба щоб працювала “зі стиснутими в кулак пальцями”.

Про взаємодію з СБУ

Міністр пишається переходом на роботу в Службу безпеки співробітників органів внутрішніх справ. «Я пишаюсь цим і радий за те, що система міністерства внутрішніх справ виховує таких людей, які можуть працювати в СБУ», - сказав він, додавши при цьому, що також деякі колишні співробітники спецслужби сьогодні працюють в МВС.

Говорячи про взаємодію між СБУ та МВС В.ЦУШКО сказав: «я не бачу в цьому конкурента, якогось противника, протистояння… Я взагалі вважаю, що будь-яка барикада розділяє вулицю на два тупики. Я цього робити не буду». Міністр також зазначив, що сьогодні в нього нормальні «робочі людські, навіть товариські контакти» з тимчасово

Про звинувачення від Головного контрольно-ревізійного управління

Василь ЦУШКО не висував будь-кому персональних звинувачень з приводу виявлення порушень і зловживань під час комплексної перевірки діяльності МВС Головним контрольно-ревізійним управлінням.

«Я ж казав про системну кризу в міністерстві. Вона була зроблена не однією людиною, і не за один рік», - сказав В.ЦУШКО, додавши: «але спрацювала поговірка - на крадію шапка горить… Я ж не називав прізвищ, навіщо істерика?».

При цьому міністр висловив впевненість, що прізвища причетних до зловживань та порушень в МВС назвуть ті організації, які після завершення перевірки КРУ досліджуватимуть його акти.

Водночас, В.ЦУШКО повідомив, що за попередніми результатами перевірки та актами КРУ на сьогодні загальний обсяг фінансових порушень в МВС протягом 2005-2006 років становить 752 млн. грн.

Разом з тим, відповідаючи на одне з запитань, міністр запевнив, що він готовий використовувати будь-який позитивний досвід своїх попередників. «Нічого не відкидаю, нічого не виключаю», - сказав В.ЦУШКО.

Про розбіжності з бюро Інтерполу

Міністр заперечує наявність розбіжностей між ним та начальником українського бюро Інтерполу Ростиславом ВЕРГЕЛЕСОМ в питанні щодо оголошення в розшук екс-мера Одеси Руслана БОДЕЛАНА.

«Та ніхто нічого не наплутав”, - сказав ЦУШКО, зауваживши при цьому, що дані з приводу розшуку БОДЕЛАНА, які він проголосив з трибуни ВР 23 лютого 2007 року були попередні.

За словами В.ЦУШКА, МВС було з’ясовано, що «хтось у березні 2006 року зняв БОДЕЛАНА з розшуку. Як виявилось, пояснив міністр, з розшуку Р.БОДЕЛАНА зняв Приморський райвідділ міліції Одеси. Утім, після звернення в грудні до МВС України їхніх російських колег перебуває чи не перебуває БОДЕЛАН в розшуку, останнього знову по лінії Інтерполу було оголошено в розшук. «Зараз БОДЕЛАН в розшуку, а в період з березня по грудень (2006 року) він не був в розшуку», - сказав міністр.

16 грудня 2005 року прокуратура Одеської області припинила розслідування справи щодо Р.БОДЕЛАНА у зв`язку із неефективним розшуком його співробітниками МВС. 23 лютого міністр внутрішніх справ України В.ЦУШКО під час звіту у Верховній Раді щодо ситуації в МВС сказав, що інформація про міжнародний розшук екс-мера Одеси Р.БОДЕЛАНА була «піаром». Водночас екс-начальник Національного центрального бюро Інтерполу України Кирило КУЛИКОВ в інтерв’ю УНІАН наголосив, що екс-мера Одеси Р.БОДЕЛАНА було оголошено спочатку в міждержавний, а потім в міжнародний розшук. 1 березня тимчасово виконуючий обов’язки керівника НЦБ Інтерполу в Україні Ростислав ВЕРГЕЛЕС повідомив, що національне центральне бюро Інтерполу в Україні поновило в міжнародний розшук колишнього мера Одеси Р.БОДЕЛАНА.

Про техогляд автотранспорту

Міністр вважає недоцільною передачу від МВС до Міністерства транспорту процедури проведення техогляду автотранспорту. «Я не збираюсь уступати Міністерству транспорту будь-чого у цьому питанні. Я буду відстоювати інтереси МВС», - сказав В.ЦУШКО.

Про заборону комерційної діяльності та корупцію

Василь ЦУШКО переконаний в тому, що запровадження заборони органам МВС займатися комерційною діяльністю та прийняттю так званих благодійних внесків дозволить позбавитись від корупції в відомстві.

«Треба заборонити МВС займатися будь-якою комерційною діяльністю», - сказав ЦУШКО, зазначивши при цьому, що на його переконання «це один із основних шляхів подолання корупції в міністерстві».

Говорячи про плани своєї роботи на посаді він сказав, що МВС передбачає поновити діяльність дитячих кімнат міліції та шефство над дитячими будинками. Крім того, у відомстві планується для підвищення ефективності протидії злочинності збільшити кількість співробітників карного розшуку та слідчих.

Також в МВС мають за мету підвищити рівень навчання в закладах МВС до такого ж рівня, який сьогодні існує в навчальних закладах Міноборони.

В.ЦУШКО також виступає за створення єдиної інформаційної бази МВС для оперативнішого обміну необхідною інформацією.

За його словами, сьогодні в міністерстві для підвищення ефективності роботи створено департамент стратегічної аналітики і прогнозування. Крім того, окремо створено відповідне управління, яке займається фінансовим забезпеченням міністерства, а не чотири окремих департаменти, які були раніше.

Водночас, В.ЦУШКО зазначив, що на його переконання, в міністерстві з його приходом не відбулось ніякої «кадрової революції». Так, зокрема, він зауважив, що на сьогоднішній день замінено 120 керівників. При цьому, за його словами, переважна більшість попередніх керівників звільнилася за власним бажанням, а третина керівників на місцях, що працювали раніше продовжують працювати і далі.

В.ЦУШКО також запевнив: «ми постараємось бути максимально чесними і відкритими». Разом з тим він підкреслив, що докладе максимум зусиль для наведення порядку в МВС: «хто не встиг на своїй посаді навести порядок, я буду це робити і не зупинюсь, повірте».

Про ліквідацію організованих злочинних груп

Міністерство внутрішніх справ направить до Закарпаття, а також до Київської, Донецької області і м. Києва спецгрупи главку УБОЗ для ліквідації організованих злочинних груп. Доручення начальнику ГУБОЗ Ігорю БЄЛОЗУБУ створити такі спецгрупи і найближчим часом направити їх на території, дав сьогодні під час селекторної наради з керівництвом обласних управлінь внутрішніх справ міністр МВС Василь ЦУШКО.

За словами міністра, причина позапланового відпрацювання регіонів спецгрупами главку УБОЗ - резонансні злочини, що були скоєні на території Донецької, Київської та Івано-Франківської областей останнім часом, зокрема, "розбірка" між угрупованнями, в результаті якої було застрелено кілька людей, а також розстріл трьох чоловік із автомата, що стався напередодні ввечері в Київській області.

"Товариш БЄЛОЗУБ, створіть оперативні групи центральні і відпрацьовуйте повністю щодо ліквідації організованих злочинних груп Донецьку область, Київ і область і Закарпатську область. Якщо потрібне залучення внутрішніх військ - буде заявка за узгодженням зі мною - "відправити на відпрацювання", - заявив В.ЦУШКО.

При цьому глава МВС наголосив, що у разі, якщо за підсумками відпрацювання не будуть розкриті резонансні злочини і ліквідовані ОЗГ, він поставить перед начальниками облУВС цих регіонів питання про відповідність їх кваліфікації посадам, які вони обіймають.