Точних даних про загиблих при катастрофі Ту-134 досі немає (список пасажирів)

МНС Росії оприлюднило на своєму сайті список пасажирів літака Ту-134, який розбився в аеропорту Самари. У списку шість загиблих.

1. Муравйова Лариса (лікарня Семашка, тел. 8(846) 951-18-88, 995-00-58)

2. Хорсун Марія (лікарня Калініна, тел. 8(846) 956-15-61)

3. Коваленко Валерій

4. Носенко Олег (лікарня Пирогова, тел. 8(846) 337-19-28, 337-03-51)

5. Лисак Віталій (лікарня Калініна, тел. 8(846) 956-15-61)

6. Петросян Галина - загибла

7. Терентьєва Наталія (1949 р.н., лікарня Калініна)

8. Сорокіна Марія - загибла 9. Спічак Євген (1983 р.н., 7 міськ. лікарня, тел. 8(846)-950-53-53)

10. Чепрасов Микола - загиблий 11. Чепрасова Катерина - загибла 12. Тараканов Михайло (лікарня Калініна, тел. 8(846) 956-15-61)

13. Тараканова Ірина (лікарня Калініна, тел. 8(846) 956-15-61)

14. Тітлов Вадим

15. Глазичев Олексій (лікарня Пирогова, тел. 8(846) 337-19-28, 337-03-51)

16. Глазичев Сергій (лікарня Пирогова, тел. 8(846) 337-19-28, 337-03-51)

17. Дерев`янко Наталія (1957 р.н., лікарня Калініна, тел. 8(846) 956-15-61)

18. Гаан Андрій (лікарня Калініна, тел. 8(846) 956-15-61)

19. Беглиця Андрій

20. Пумпульов Олег

21. Пумпульова Анастасія (лікарня Пирогова, тел. 8(846) 337-19-28, 337-03-51)

22. Пумпульова Світлана (з дитиною в лікарні Пирогова, тел. 8(846) 337-19-28, 337-03-51)

23. Ірхина Світлана

24. Кривопустова Євгенія

25. Углевата Надія - загибла 26. Щербаков Олександр (лікарня Калініна, тел. 8(846) 956-15-61)

27. Гавриліна Наталія (лікарня Калініна, тел. 8(846) 956-15-61)

28. Сизікова Маргарита Сергіївна (1983 р.н., вивезена до районної Красноярської ЦРБ 21631)

29. Анашкин Володимир

30. Лємєшев Євген

31. Старков Андрій (1969 р.н. 7 міськ. лікарня)

32. Рябченко Катерина (лікарня Семашка, тел. 8(846) 951-18-88, 995-00-58)

33. Васецький Віктор - загиблий 34. Марков Володимир (1955 р.н., лікарня Пирогова, тел. 8(846) 337-19-28, 337-03-51)

35. Потєшкін Володимир (лікарня Пирогова, тел. 8(846) 337-19-28, 337-03-51)

36. Бобильов Володимир (7 міськ. лікарня)

37. Мнухін Лев

38. Никифорова Тетяна

39. Хайдаршин Михайло

40. Ховрін Валерій

41. Жданова Лариса

42. Наумов Андрій

43. Огуречников Анатолій

44. Рябова Олена

45. Харизін Геннадій

46. Ахметов Ільдар

47. Владьган Дмитро

48. Селантьєв Ігор

49. Ларін Сергій

50. Морозов Олексій

51. Зубков Олег (член екіпажу) (лікарня Калініна, тел. 8(846) 956-15-61)

52. Хитрова Інга (член екіпажу) (лікарня Калініна, тел. 8(846) 956-15-61)

53. Муратов Олександр (член екіпажу) (лікарня Калініна, тел. 8(846) 956-15-61)

54. Лопанов Олег (член екіпажу) (2 міськ. лікарня м. Тольятті, тел. 8(8482) 48-53-05)

55. Щербань С.А. (член екіпажу)

56. Кушнір Т.В. (член екіпажу)

57. Космачев О.О. (член екіпажу)

Водночас, авіакомпанія ЮТ-ейр постійно змінює список осіб, які "до юридичного впізнання вважаються зниклими без вісті" після аварії літака Ту-134 в аеропорту Самари.

Прізвище одного пасажира - Геннадія Харизіна - з цього списку було перенесене спочатку до графи "дані уточнюються", а потім до списку тих, хто не постраждав.

Натомість до списку зниклих без вісті, оновлений о 19.17, потрапила жінка, яка, за даними МНС Росії, перебуває в лікарні.

За кілька хвилин після дзвінка РІА Новости, о 21.12, список знов оновився, і в ньому знов залишилося шість прізвищ. Проте в цьому ж повідомленні авіакомпанії йдеться про сім загиблих пасажирів.

Таким чином, через 12 годин після аварії авіакомпанія не має в розпорядженні точних даних про загиблих.

РІА "Новости"