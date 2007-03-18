Ющенка, можливо, отруїв колишній офіцер спецпідрозділу

На дачі у екс-заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА під час вечері за участю на той час кандидата у президенти Віктора ЮЩЕНКА плов до столу подавав не офіціант, а людина з оточення В.САЦЮКА.

Про це вчора ввечері в ефірі "5 каналу" заявив керівник головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Валерій ГЕЛЕТЕЙ. Він не виключив можливості, що плов отруїли саме тоді, коли казан зі стравою потрапив до рук колишнього правоохоронця, і саме він подавав страву до столу кожному окремо.

За словами В.ГЕЛЕТЕЯ, “ця людина - колишній офіцер спецпідрозділу. Більше того, ця людина двічі притягалася до кримінальної відповідальності. Перший раз притягувався за здирництво, за вимагання. Справа була закрита за допомогою пана САЦЮКА. Другий раз він, уже будучи звільненим зі спецпідрозділу, притягуєтся до кримінальної відповідальності, знаходиться 11 місяців під слідством і теж справа була закрита за допомогою САЦЮКА”.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

20 грудня 2006 р. В.ЮЩЕНКО заявив, що був отруєний на дачі колишнього заступника голови СБУ В.САЦЮКА.