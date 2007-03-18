На Харківщині в очисних спорудах знайшли тіла двох дітей

Вчора о 8.00 біля с. Жовтневе Балаклійського району Харківської області з металевого резервуару очисних споруд батьками було піднято тіла двох загиблих хлопчиків (2000 та 2001 р.н.).

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, діти напередодні під час сварки батьків пішли з дому і не повернулися.

Батьки до міліції та МНС не зверталися.