Голова міськради Севастополя не бачить у ”народному опитуванні” нічого страшного

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ вважає, що сьогоднішня акція „Народне опитування”, яка проводиться у місті за ініціативи місцевих організацій КПУ, Партії регіонів, „Руського блоку” і ПСПУ, не матиме негативних наслідків для інвестиційної привабливості регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, В.САРАТОВ сказав журналістам: „Ця акція не матиме негативних наслідків для інвесторів, тому що в даній ситуації є регіон, який сьогодні повністю політично стабільний. Ми своїм місцевим референдумом, або, якщо правильно сформулювати, народним опитуванням, підкреслюємо таку річ: шановні товариші, якщо Севастополь має свою думку, якщо цю думку не намагатися штучно гойдати, політична стабільність збережеться, й інвестиції у Севастополь треба робити в обов’язковому порядку”.

За словами В.САРАТОВА, йому „важко сказати, чи відреагує на „Народне опитування” офіційний Київ”. Водночас, додав він, „антикризова коаліція буде враховувати, вона не може не враховувати підсумки цього опитування”.

В.САРАТОВ, який є також головою міського відділення Партії регіонів, повідомив, що вартість проведення акції „невелика, трохи більше 50 тис. грн.”. За його словами, „централізовано у Києві друкувалися бюлетені по лінії КПУ, усі інши партії прийняли рішення - „у складчину”.

Як повідомляв УНІАН, метою опитування є з’ясувати ставлення жителів Севастополя до вступу України у НАТО, Єдиний економічний простір і надання російській мові статусу другої державної в Україні.