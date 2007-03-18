Вперше у світі: церква дає згоду на гомосексуальні шлюби!

Лютеранська церква Швеції першою в світі дає згоду на поєднання шлюбомодностатевих пар. Про це заявило керівництво Церкви. "Ми готові поєднувати гомосексуальні пари партнерським шлюбом, таким, що має силу в цивільному законодавстві", - приводить ІТАР-ТАРС вислів єпископа Вестероського Бертіля Утберга.

Наступного тижня буде опублікований проект нового закону про шлюб. Всі пари, як різностатеві, так і одностатеві, зможуть одружуватися на однакових умовах. Церква в цілому зберігає за собою право на вінчання, проте кожен священик буде сам вирішувати, чи отримувати йому дозвіл на проведення обряду вінчання.

У суспільстві до питання про одруження гомосексуальних пар у Церкві відносяться украй неоднозначно, і, безумовно, опублікований проект викличе найжаркіші спори. Проте єпископ Уттерберг, виступаючий від імені всіх єпископів і церковного правління, вважає, що головне - це те, що у Шведської церкви є чітка позиція з цієї проблеми. "Важливо, щоб Шведська церква мала вагу в екуменічному плані, йдучи на крок вперед і показуючи можливі шляхи. В цьому відношенні ми є першими", - констатував він.

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