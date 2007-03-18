У Вінниці відкриють Консульський пункт Польщі
15:10, 18 березня 2007Суспільство
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Домовленість міської влади з генконсулом
У Вінниці 20 березня розпочне роботу Консульський інформаційний пункт Республіки Польща.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Вінницького міського голови, така домовленість була досягнута під час зустрічі мера міста Володимира ГРОЙСМАНА і генерального консула Польщі у Києві, радника-міністра Сильвестра ШОСТАКА.
В інформаційному пункті не можна буде отримати візу до Польщі, але кожного третього вівторка місяця працівники Генерального консульства Польщі надаватимуть інформацію з візових, паспортних, юридичних, громадянських та інших питань.
За словами В.ГРОЙСМАНА, влада Вінниці і надалі працюватиме над тим, щоб у місті відкрилось Консульство Республіки Польща.
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