В англійському графстві знайдено фортепіано, на якому грав Фредерік Шопен

У південно-англійському графстві Суррей знайдено фортепіано марки «Pleyel», на якому грав великий польський композитор і піаніст Фредерік Шопен (1810-1849) під час свого турне по Англії в 1848 році.

Як передає ІТАР-ТАРС, залишаючи Лондон після гастролів, Ф.Шопен продав інструмент за 80 фунтів стерлінгів, і звідтоді його сліди загубилися.

Знайти фортепіано вдалося за допомогою музикознавця-дослідника з Женевського університету. Порівнюючи серійні номери інструментів, той знайшов фортепіано в англійського колекціонера, який купив реліквію два десятиліття тому за 2 тисячі фунтів, не підозрюючи, що вона належала Ф.Шопену.