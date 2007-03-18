Янукович про Президента, опозицію та складний процент

«Було б дивним, якби ми вели розмову з Президентом як з лідером опозиції», – сказав В.ЯНУКОВИЧ, коментуючи в інтерв`ю телеканалу «Інтер» зустріч з В.ЮЩЕНКОМ 14 березня.

На його думку, «Президент повинен бути гарантом Конституції і ініціювати зростання економіки та підвищення добробуту громадян».

«У будь-якій країні і опозиція працює на позитив, і ніколи – на нестабільність», - переконаний прем`єр-міністр.

Прем`єр-міністр не вбачає доцільності в проведенні весняних акцій опозиції.

«Кому це потрібно і навіщо? Я переконаний, що це не потрібно простим людям, це не потрібно нашим зарубіжним партнерам, які сьогодні вкладають інвестиції в нашу країну, в розвиток нашої держави», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, єдине, що необхідно Україні, - стабільність. «Тому організатори подібних акцій грають з вогнем. Гратися з цими питаннями небезпечно», - зазначив прем`єр-міністр.

Глава уряду також вважає, що єдиним мотивом для вимоги опозиції щодо проведення дострокових виборів є «за будь-яку ціну прийти до влади». «Я нещодавно дізнався про цифру, що у нас в країні тільки 2 відсотки громадян перебувають в партіях, і з них тільки десята частина прагне диктувати свою волю 99-ти відсоткам населення. Хто їм давав таке право і чому вони вважають, що у них є право вимагати владу для себе? На це запитання є тільки одна відповідь – їх потрібно поставити на місце і ми це зробимо», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.