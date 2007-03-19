30 дизайнерів представлять роботи, присвячені боротьбі зі СНІДом

21-00 - На подіумі Українського Тижня Моди (Ukrainian Fashion Week – UFW) вперше в історії української моди 30 провідних вітчизняних дизайнерів представлять по одному образу, присвяченому боротьбі зі СНІДом. Спеціально для цього проекту Фонд Олени Франчук «АНТИСНІД» створив соціальний бренд FASHION AID, який об`єднав три провідних дизайнерів в боротьбі зі СНІДОМ. 22 березня в розважальному комплексі «Арена» роботи українських дизайнерів будуть продані на благодійному VIP аукціоні. Гроші, зібрані в ході торгів, будуть направлені на допомогу ВІЧ-позитивним дітям-сиротам. Телефони: + 380 44 490 4805, факс + 380 44 490 4885, E-mail: P.Piminov@antiaids.org._