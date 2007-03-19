У Криму 40-річний чоловік спалив сам себе

У Криму в одному з сіл Бахчисарайського району 40-річний чоловік зробив акт самоспалення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 40-річний селянин, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп`яніння, облив себе бензином і підпалив. У той момент, коли пальне спалахнуло, до кухні увійшов його 16-річний син. Спалахом підліткові обпалило руки, ноги і груди, а винуватець події "перетворився на живий факел", відзначили в МНС.

Як повідомили рятувальники і медики, які прибули на місце події, окрім опіків, які покрили 90% тіла постраждалого, в нього також були обпалені дихальні шляхи. Потерпілого доставили в реанімацію в критичному стані. Його син також знаходиться в лікарні з опіками 15% тіла.

Як розповіли односельці, чоловік, який влаштував акт самоспалення, і раніше не раз погрожував зробити щось подібне.